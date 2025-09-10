"Mi aspetto una Champions interessante". Così Fabio Capello, parlando a Sky Sport dell'edizione 2025-26 della Coppa più attesa di tutte che vedrà la luce da martedì prossimo.

"Voglio vedere se qualcuno ha capito come battere il PSG - ha aggiunto l'ex tecnico del Milan -. Poi sono curioso di vedere Xabi Alonso alla guida del Real Madrid, ma soprattutto il Manchester City che mi sembra il Paris della passata stagione: vediamo se Guardiola riuscirà a trasformare una squadra di giovani in una macchina da guerra. L'augurio più grande, infine, è che le italiane arrivino in finale".