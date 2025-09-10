È durata 63 minuti la partita di Lautaro in Ecuador-Argentina, ultimo turno del girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali. L'interista, partito dall'inizio al centro dell'attacco con ai suoi lati Giuliano Simeone e Nico Gonzalez, non ha avuto occasioni limpide nonostante il continuo movimento e la solita generosità. L'interista è stato anche ammonito dopo appena 8 minuti ed era in diffida, ma non salterà l'esordio Mondiale, bensì la prossima partita di qualificazioni Conmebol.

Partita in salita per i campioni del mondo, in dieci uomini per l'espulsione di Otamendi al 31' per fallo in chiara occasione da gol. L'Ecuador vince 1-0 grazie a un discutibile rigore assegnato con l'ofr per un contatto aereo tra il braccio Tagliafico e il volto di Preciado nel recupero del primo tempo: Enner Valencia implacabile dal dischetto. Nella ripresa, dopo 5 minuti, arriva il secondo giallo (anche questo parecchio dubbio) per Moises Caicedo a ristabilire la parità numerica.

Con questi tre punti, l'Ecuador chiude la secondo posto con 29 punti, alle spalle proprio dell'Argentina largamente in testa con 38. Qualificate anche Colombia, Uruguay, Brasile e Paraguay. Allo spareggio va clamorosamente la Bolivia, che supera 1-0 i verdeoro di Ancelotti e approfitta dell'inopinato scivolone interno del Venezuela (3-6 con la Colombia con poker di Luis Suarez dello Sporting Lisbona).