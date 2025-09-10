La Gazzetta dello Sport oggi sposta il focus sulla difesa per quanto riguarda il momento dell'Inter. Considerando le quattro partite del Mondiale e le due di Serie A, sono 6 gol incassati in 6 partite da quando Chivu è in panchina, portandosi dietro i difetti dell'ultima stagione.

Bastoni è la certezza, Bisseck continua a sbagliare e l'età di Acerbi e De Vrij spinge a cercare nuove soluzioni per il futuro. L'arrivo di Akanji è un ottimo deterrente, ma non basterà lo svizzero per rivedere il reparto al top: servirà l'aiuto di tutti. "Tutti, dai titolarissimi alle alternative, dovranno ritrovare presto forma, spirito e concentrazione della difesa da scudetto - si legge -. Con un’incognita da tenere sotto osservazione: la tenuta fisica dei due “vecchi” al centro, in particolare di Acerbi. Il totem 37enne che si esalta nei corpo a corpo ha patito oltremodo la fisicità di Davis nel ko con l’Udinese e adesso è atteso dal duello con Jonathan David allo Stadium. Le grandi battaglie sono il suo pane, chiedere a Haaland, Lukaku e Kean per conferma, e la sosta trascorsa ad Appiano gli toglierà ogni alibi per il duello di sabato: Acerbi sarà ancora guerriero insuperabile o Chivu dovrà cominciare a ragionare su un rapido trasloco di Akanji, dalla destra al centro? Ancora qualche giorno e sapremo. Se Acerbi è ancora lui, e soprattutto se l’Inter potrà proteggersi con un muro di nuovo da scudetto: dopo gli ultimi due derby di Italia, i nerazzurri si sono ritrovati con cinque gol sul groppone. Eccola qui, la partita per sterzare".

