L'Inter Women di Gianpiero Piovani mette una pesantissima ipoteca sul passaggio del turno in Women's Europa Cup dominando a proprio piacimento la sfida di andata contro le scozzesi dell'Hibernian, terminata sul punteggio di 4-1 per le nerazzurre. Vittoria netta e meritata per l'Inter, che spacca l'incontro con un micidiale uno-due nei primi dieci minuti firmato da Haley Bugeja e Olivia Schough.

Nella ripresa, Elisa Polli arrotonda ulteriormente il punteggio siglando il 3-0 dopo pochi secondi dall'avvio, poi al 66esimo arriva la rete del 3-1 firmata da Adams. A nove minuti dal novantesimo, però, Benedetta Glionna firma il poker con un tiro potente che sorprende sul suo palo il portiere avversario Schumacher e che le vale la sua prima rete con la nuova maglia. Il ritorno è in programma mercoledì prossimo a Edimburgo. 

Data: Mer 10 settembre 2025 alle 22:07
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
