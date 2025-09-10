Comincia ufficialmente la vita nerazzurra di Manuel Akanji che ha fatto oggi il suo primo ingresso al BPER Center, dove ha conosciuto i nuovi compagni e svolto il primo allenamento agli ordini di Cristian Chivu. "Adesso spero che le cose cambino" aveva detto in zona mista dopo la larga vittoria ottenuta con la Nazionale svizzera contro la Slovenia rispondendo sul poco minutaggio accumulato nella scorsa stagione col City, riferendosi alla nuova avventura professionale all'orizzonte con l'Inter.

Avventura che, appunto, è iniziata oggi con il suo first day ad Appiano Gentile. Prima presenza con la maglia del Biscione alla Pinetina che lo stesso club meneghino celebra sui social: "Primo allenamento di Akanji in nerazzurro" si legge nel post social pubblicato dall'Inter.