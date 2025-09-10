Sabato prossimo la Juventus diventerà il club più affrontato da Lautaro Martinez. A ricordare la statistica è Tuttosport: venti precedenti tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, con otto successi bianconeri, sei nerazzurri e sei pareggi. Per quattro volte l'argentino ha segnato ai bianconeri, l'ultima al rientro dalle nazionali nel novembre 2023, 1-1 con reti di Vlahovic e del "Toro".

Una sola delle sei vittorie interiste con Lautaro in campo è arrivata allo Stadium, ad aprile 2022, rete decisiva di Calhanoglu. Anche allora fu al rientro dalla sosta.