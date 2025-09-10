"Non so di nessun incontro tra l’Inter e Fabregas. Noi abbiamo sempre avuto una grandissima relazione sintonia con Cesc dal primo momento. Lui ha sempre ribadito che qual’ora fosse stato messo nelle condizioni di sviluppare meglio il progetto sarebbe rimasto". Così il ds del Como, Carlalberto Ludi, commenta a Sportitalia quando avvenuto in estate.

"Non abbiamo mai dubitato delle sue parole e quindi dico la verità non ci siamo mai preoccupati realmente che potesse partire. Non abbiamo mai pensato di cercare un’alternativa, perché nella nostra opinione se l’Inter era nelle condizioni di approcciare il nostro allenatore il giorno x di Giugno, noi lo avremmo scelto il giorno dopo. Non volevamo dare a Fabregas nessun pretesto per pensare che stessimo valutando un sostituto“.