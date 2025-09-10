Insignito del 'Premio Gentleman Calciatore 30 anni', Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha parlato così dal palco della 30esima edizione del 'Premio Gentleman Fair Play', presso la Scuola Militare Teulié di Milano: "Per me questo è un premio molto speciale, è da 30 anni che sono all'Inter - le parole di Pupi -. Ho vissuto tanti momenti e tanti sentimenti in quella che definisco una grande famiglia. Condivido in pieno tutti i valori che incarna questo premio, l'ho fatto da calciatore e ora lo faccio da dirigente. Vi ringrazio di cuore".
Sezione: Focus / Data: Mer 10 settembre 2025 alle 22:35 / Fonte: dall'inviato Simone Togna
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Carlos Augusto a Sky: "Tra Inzaghi e Chivu una cosa diversa su tutte. Con la Juve faremo una grande partita"
videoA Zanetti il 'Premio Gentleman Calciatore 30 anni': "L'Inter è una grande famiglia, ho vissuto tante emozioni"
Bergomi: "Juve-Inter, spero in una bella partita con tanti gol. Sui nerazzurri in Champions League..."
Da Mkhitaryan a Carlos Augusto fino a Javier Zanetti: tutti i premiati dell'Inter al Gentleman Fair Play
CIES - Probabilità di titolo, Serie A tra i campionati più incerti: Inter in vantaggio su Juve e Napoli
Lautaro duro con l'arbitro Roldan: "Non si è comportato bene, ci minacciava continuamente con la questione del Mondiale"
Comincia l'avventura meneghina di Akanji. L'Inter omaggia lo svizzero: "Primo allenamento in nerazzurro"
Maicon: "Devo ringraziare l'Inter per sempre". Poi ricorda il 'patto delle ammonizioni' fatto con Mourinho
Betsson Sport approva la terza maglia dell'Inter: "Siamo orgogliosi, il design riflette ambizione ed energia pura"
Altre notizie
Giovedì 11 set
- 00:20 Moretto: "Inter lavora sottotraccia per il difensore Ordonez, è un nome concreto". Poi un retroscena sull'allenatore
- 00:00 Ha senso una rivoluzione dopo un mercato così?
Mercoledì 10 set
- 23:50 Mkhitaryan ritira il 'Gentleman Inter': "Un premio che mi rappresenta? Non faccio apposta, sono fatto così"
- 23:48 Felipe Melo: "Inter nel mio cuore, mi dispiace essere rimasto poco. I nerazzurri mi volevano già nel 2009, poi..."
- 23:33 Gravillon torna in Italia: il Pescara pronto a riabbracciarlo, manca una formalità burocratica
- 23:19 Ciurria: "Con Carlos Augusto buon rapporto, abbiamo fatto un bel campionato col Monza"
- 23:04 Gotti: "MI piace l'approccio di Chivu all'Inter, di lui ho una buonissima impressione"
- 22:56 Qui Juve - Tattica e lavoro atletico verso l'Inter. Domani la presentazione di Zhegrova e Openda
- 22:47 Carlos Augusto a Sky: "Tra Inzaghi e Chivu una cosa diversa su tutte. Con la Juve faremo una grande partita"
- 22:35 videoA Zanetti il 'Premio Gentleman Calciatore 30 anni': "L'Inter è una grande famiglia, ho vissuto tante emozioni"
- 22:27 videoMarotta e Galliani premiati insieme: "Noi sempre amici. Ma che incaz..tura Adriano in un Monza-Varese"
- 22:21 Capello: "Mi aspetto una Champions interessante. Voglio vedere se qualcuno ha capito come battere il PSG"
- 22:07 L'Inter cala il poker: Hibernian travolto 4-1, ipotecato il passaggio del turno in Women's Europa Cup
- 22:05 videoLautaro vince il 'Gentleman Fair Play Serie A': "Orgoglioso di aver ricevuto questo premio. Forza Inter"
- 21:54 Bergomi: "Juve-Inter, spero in una bella partita con tanti gol. Sui nerazzurri in Champions League..."
- 21:40 Da Mkhitaryan a Carlos Augusto fino a Javier Zanetti: tutti i premiati dell'Inter al Gentleman Fair Play
- 21:25 UFFICIALE - Eriksen tenta l'avventura in Bundesliga: l'ex interista è un nuovo giocatore del Wolfsburg
- 21:11 Inter favorita per lo Scudetto anche per Opta: la squadra di Chivu mette in fila Napoli e Roma
- 20:56 Ludi su Nico Paz: "Vale tanto adesso e in futuro ancora di più. Però noi non lo vendiamo"
- 20:41 Romano: "Upamecano, il Bayern sta lavorando al rinnovo. L'Inter lo apprezza, ma per definirlo un obiettivo di mercato..."
- 20:27 CIES - Probabilità di titolo, Serie A tra i campionati più incerti: Inter in vantaggio su Juve e Napoli
- 20:13 videoCarlos Augusto: "Favorita per lo scudetto? Io dico sempre l'Inter. Con la Juve faremo di tutto per vincere"
- 19:59 Serie A, Nico Paz primo Rising Star of the Month. De Siervo: "Incarna lo spirito del premio"
- 19:44 La recensione al mercato dell'Inter: tra i tifosi prevale la via di mezzo, ma il livello si abbassa
- 19:29 Women's Europa Cup, alle ore 20 Inter in campo contro l'Hibernian: le formazioni ufficiali
- 19:14 Lautaro duro con l'arbitro Roldan: "Non si è comportato bene, ci minacciava continuamente con la questione del Mondiale"
- 19:00 Rivivi la diretta! -3 a JUVE-INTER, ora BASTA: a TORINO per VINCERE! La prima di AKANJI ad APPIANO, rebus CALHA
- 18:47 Champions, il computer di Opta sfiducia le italiane: Inter al 3% di chance vittoria, va peggio alle altre
- 18:34 Asllani match-winner contro la Lettonia: "E dire che pensavo di non giocare. Sto invecchiando anche io"
- 18:20 Nazionale Femminile, prosegue il 'tour' di Soncin nei ritiri: venerdì farà visita all'Inter
- 18:05 Infantino, visita nella sede dell'Inter: "Mi hanno accolto dicendomi 'benvenuto a casa'. E che emozione la Sala Trofei"
- 17:51 Zappi: "Un po' di ironia con il Public Announcement, ci abbiamo scherzato su. Il FVS non è VAR a chiamata"
- 17:37 De Laurentiis: "Smentisco nel modo più assoluto la mia candidatura per la Regione Campania"
- 17:23 Euro2032, mentre San Siro è a rischio Salerno si candida: "Il nuovo Arechi tra gli stadi ospitanti"
- 17:08 Comincia l'avventura meneghina di Akanji. L'Inter omaggia lo svizzero: "Primo allenamento in nerazzurro"
- 16:54 Novellino: "Inter avversaria del Napoli per la lotta Scudetto. Ma mi incuriosisce molto la Roma"
- 16:40 San Siro, il Partito Democratico fa pressione a Palazzo Marino: "Ridurre il contributo economico del Comune"
- 16:26 Tappa milanese per Infantino: il presidente della FIFA ha fatto visita nelle sedi di Inter, Milan e Lega Serie A
- 16:12 Lotta alla pirateria, altra novità in arrivo: DAZN e Sky potranno chiedere risarcimenti agli utenti
- 15:58 ADDENDA ET CORRIGENDA: il mini supplemento del vocabolario arbitrale per calciofili
- 15:44 Maicon: "Devo ringraziare l'Inter per sempre". Poi ricorda il 'patto delle ammonizioni' fatto con Mourinho
- 15:30 Skriniar: "Con il giusto ingaggio sarei rimasto all'Inter, non volevo andare via a zero. Il club mi aveva detto che..."
- 15:16 Scaloni: "Non so dire chi vincerà il Mondiale, ma ci sono ottime squadre che ci renderanno la vita difficile"
- 15:02 Denis: "Chi vince Serie A e Champions? Napoli e Manchester City"
- 14:48 Pradè: "Dzeko fa sentire completi. Ricevuta offerta irrinunciabile per Gosens, ma per noi è troppo importante"
- 14:34 Orsato: "FVS diverso dal Var. Un utilizzo in Serie A? Non sta a me dirlo ma..."
- 14:20 Betsson Sport approva la terza maglia dell'Inter: "Siamo orgogliosi, il design riflette ambizione ed energia pura"
- 14:05 Sanchez sull'esperienza all'Udinese: "Non ho trovato continuità per le preferenze dell'allenatore"
- 13:51 Calzona: "Napoli e Inter davanti a tutti, poi la Roma. La Juve? Da verificare"
- 13:38 Pavard sbarca a Marsiglia: "Volevo solo l'OM, l'unico club che avevo in mente. Spero di vivere grandi emozioni"
- 13:24 Tacchinardi: "Lautaro? A 20 anni non era forte come Yildiz. Juve-Inter delicata per i nerazzurri perché..."
- 13:10 Ulivieri: "Chivu bravissimo, vi racconto com'era al corso. Juve-Inter? Conta poco la classifica"
- 12:56 Koné 'dimentica' le voci sull'Inter: "Nell'ultimo mercato la Roma ha creduto in me, voglio dare il massimo"
- 12:42 Sky - Appiano torna a popolarsi. Chivu ritrova tutti i Nazionali tranne Lautaro: primo giorno nerazzurro per Akanji
- 12:28 Deschamps promuove Thuram: "Non era nel suo ruolo preferito, ma ha creato pericolo e ci ha procurato il rigore"
- 12:20 L'AIA ha deciso: Juventus-Inter affidata all'arbitro Colombo. In sala VAR la coppia Mazzoleni-Abisso
- 12:14 Qui Juventus - Tempi stretti per Conceiçao: a rischio anche il Dortmund
- 12:00 -3 a JUVE-INTER, sosta NAZIONALI superata: il RESOCONTO. UFFICIALE la TERZA MAGLIA 25/26 nerazzurra
- 11:45 Ludi (ds Como): "Nessun incontro tra Inter e Fabregas. Mai cercato un sostituto: ecco perché"
- 11:30 Lautaro, secondo giallo e squalifica con l'Argentina: ecco quando sconterà il turno di stop
- 11:16 CdS - Verso la Juve: Chivu riflette su Bonny, Esposito e Akanji
- 11:02 Shaqiri: "Mancini mi volle all'Inter, ma poi mi fece giocare poco. Era una squadra costruita male e senza campioni. Invece oggi i nerazzurri..."
- 10:48 Sucic: "Felice all'Inter, ho un grande obiettivo. Ascolto i consigli di Chivu. Ho parlato con Modric del derby"
- 10:34 TS - Dumfries decisivo anche in Olanda. Conserva un sogno, ma contro la Juve...
- 10:20 De Siervo: "No su San Siro sarebbe una catastrofe: così Milan e Inter verso una fase crepuscolare"
- 10:06 Jesse Marsch (ct Canada): "Buchanan avrebbe fatto bene a Milano, ecco perché non ha avuto fortuna"
- 09:52 TS - Juve la più affrontata da Lautaro: il bilancio del Toro e un precedente incoraggiante
- 09:38 Serena: "Juve favorita sabato, ecco perché. Inter-Udinese ha evidenziato una pecca"
- 09:24 Lautaro Martinez: "Chiudiamo in vetta con l'Argentina, ora le amichevoli. Otamendi? Da lui..."
- 09:23 UFFICIALE - Ecco la terza maglia 2025/26. "Un ponte tra passato e futuro. Un omaggio all'era Total 90"