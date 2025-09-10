Insignito del 'Premio Gentleman Calciatore 30 anni', Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha parlato così dal palco della 30esima edizione del 'Premio Gentleman Fair Play', presso la Scuola Militare Teulié di Milano: "Per me questo è un premio molto speciale, è da 30 anni che sono all'Inter - le parole di Pupi -. Ho vissuto tanti momenti e tanti sentimenti in quella che definisco una grande famiglia. Condivido in pieno tutti i valori che incarna questo premio, l'ho fatto da calciatore e ora lo faccio da dirigente. Vi ringrazio di cuore".