"Sicuramente sarà una gara interessante, io adesso sono anche un tifoso della Juventus visto che i bianconeri hanno acquistato David e l’Inter ha venduto Tajon Buchanan, quindi farò il tifo per il mio calciatore". Così Jesse Marsch, ct americano del Canada, si "avvicina" al derby d'Italia in un'intervista rilasciata a Tuttosport.

"Perché Buchanan non ha avuto fortuna all'Inter? Diciamo che l’Inter gioca in un modo differente rispetto al nostro. Ai nerazzurri serve più un tornante, un quinto, mentre Tajon è più un’ala pura. Resto convinto che Buchanan, che adesso è partito benissimo al Villarreal, in ogni caso avrebbe potuto dire la sua anche lì a Milano, anche se sicuramente pure Dumfries è un ottimo calciatore".