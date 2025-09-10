Dopo la vittoria contro il Venezuela, l'Argentina s'appresta ad affrontare l'Ecuador, per l'ultima delle sfide valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Scaloni, che contro la Vinotinto ha preferito far partire il capitano dell'Inter dalla panchina e oggi dovrà rinunciare alla presenza del capitano Leo Messi, non si priverà ancora una volta del Toro di Bahia Blanca. L'attaccante numero 10 di Cristian Chivu partirà dall'inizio come prima punta, supportato dal tridente Nico González, Mac Allister, Simeone. Di seguito la formazione ufficiale dell'Albiceleste.

FORMAZIONE UFFICIALE (4-2-3-1): Martinez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul; Simeone, Alexis, Nico González; Lautaro Martinez.

Data: Mer 10 settembre 2025
Autore: Egle Patanè
