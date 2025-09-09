Serata "pazza" per l'Italia che supera 5-4 Israele a Debrecen, in Ungheria, dopo un match al cardiopalma. Il migliore, secondo la Gazzetta dello Sport, è Kean, autore di una doppietta. Stesso voto per Tonali, che ha deciso la sfida con l'ultimo sigillo. Bocciati Mancini e Orsolini col 5,5. Ecco le valutazioni sugli interisti:

6 Bastoni - Gloukh non è una prima punta e ha movimenti illeggibili: non c’è da rischiare, accorcia solo quando è indispensabile. Un muro decisivo su Solomon, sull’autogol non è solo sfortunato

6,5 Dimarco - Un po’ stanco e il più penalizzato dagli scompensi del primo tempo, finisce per essere più preoccupato di Khalaili che di attaccarlo. Però non molla di un centimetro, è comunque sempre prezioso

6 Barella - Una leggerezza da rischio gol, alcuni falli da frustrazione e un passaggio invece di cercare la porta smascherano una serata difficile. Ma è decisivo per avviare l’azione dell’1-1

6 Frattesi