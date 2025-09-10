Si è svolta quest'oggi presso la Scuola Militare Teulié di Milano la 30esima edizione del Premio Gentleman Fair Play. Diversi i rappresentanti dell'Inter premiati nel corso della serata, a partire da Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista armeno si è infatti aggiudicato il Gentleman FC Internazionale, mentre il premio per la rivelazione è stato dato a Carlos Augusto. Riconoscimenti sono stati assegnati anche al presidente dell'Inter Beppe Marotta e a Javier Zanetti, insignito del premio Gentleman Calciatore 30 anni e premiato anche per il suo impegno sociale dal Sottosegretario allo Sport di Regione Lombardia, Federica Picchi.