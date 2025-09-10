Confermate le indiscrezioni: ecco la terza maglia dell'Inter per la stagione 2025/26. Il club nerazzurro ha ufficializzato la nuova divisa spiegandone i dettagli in una nota apparsa poco fa sul sito:

"Il nuovo Third Kit, firmato Nike, è un ponte tra passato e futuro: un omaggio all'era Total 90, che ha segnato un'intera generazione.

Il design riprende linee ed energia dei primi anni 2000, rivisitati con materiali innovativi e sostenibili. La base in Thunder Grey è illuminata dai dettagli in Safety Orange, mentre le maniche con motivo rétro T90 riportano in campo tutta la magia di quell'epoca.

Simbolo di ambizione, passione e appartenenza, questa maglia celebra i momenti indimenticabili del passato e la storia che continua a scriversi oggi.

Grazie alla tecnologia Dri-FIT ADV, offre traspirabilità, comfort e performance elevate in ogni occasione".