Una stretta di mano calorosa sul palco del San Siro Gentleman Fair Play tra Beppe Marotta e Adriano Galliani, che hanno ricevuto un premio per le loro lunghe e straordinarie carriere. Un gesto "tra vecchi amici", sottolinea l'ex AD rossonero, prima che entrambi vengano stimolati dal cerimoniere Massimo Caputi a raccontare un aneddoto della loro lunga amicizia. Primo a rispondere è il presidente dell'Inter: "L'approccio è stato un dualismo forte visto che lui era al Monza e io al Varese. Una volta il Varese vinse 1-0 a Monza su calcio di rigore, con arbitro Lanese. Lui si incazzò moltissimo, e lì ho imparato che da quell'incazzatura sarebbe poi arrivato un giusto tornaconto".

Prende poi la parola Galliani: "Ho 13 anni più di Beppe, ma siamo stati sempre amici al di là delle nostre carriere. Non ci siamo mai incontrati tra Inter e Milan, però devo dire che lungo il suo percorso in tante città, ci vedevamo spessissimo a cena. Siamo amici, e anzi voglio dire qui che il fair play che c'è qui a Milano è straordinario. Questa è l'unica città dove si va al derby insieme tra tifosi dell'una o dell'altra squadra; credo che questo premio ce lo meritamo per il comportamento avuto. Il fair play verso l'avversario è fondamentale".