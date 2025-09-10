Intervistato dal ritiro del Canada in Galles, Jonathan David racconta alla Gazzetta dello Sport l'attesa per Juve-Inter di sabato, il suo primo Derby d'Italia.

Che tipo di gol sogna per il suo primo derby d’Italia con la Juventus?

"In acrobazia o a un metro dalla linea di porta, qualsiasi tipo di rete mi renderebbe felice a patto che aiuti la squadra a vincere".

A cosa rinuncerebbe per segnare all’Inter?

"Non faccio questi ragionamenti, l’unico pensiero è dare il massimo e fare al meglio il mio lavoro per la squadra".

Prima di lasciare il Lilla e di firmare da svincolato per la Juventus, è stato corteggiato da diversi top club. Quanto è stato vicino a giocare questo derby d’Italia con la maglia dell’Inter?

"Non così vicino. Ci sono stati dei contatti e dei colloqui con il mio agente, ma non approfonditi. Sono molto contento alla Juventus".

È alla Juventus da quasi due mesi: quale aspetto l’ha impressionata maggiormente?

"Ho firmato sapendo che avrei giocato in una big europea, ma da dentro ti rendi conto ancora meglio della dimensione del club. E non sono ancora riuscito a visitare il museo. I giocatori, i tifosi… Alla Juventus ogni cosa è grande e deve essere fatta al top".

Nel Canada del ct Marsch gioca con l’ex interista Buchanan, ora al Villarreal: gli ha chiesto qualcosa sui nerazzurri in questi giorni di nazionale?

"No, sull’Inter nulla. Piuttosto abbiamo parlato un po’ della sfida di Champions League, di Villarreal-Juventus di ottobre".

In caso di successo contro l’Inter, lotterete per lo scudetto con i nerazzurri e il Napoli campione d’Italia in carica?

"Siamo soltanto all’inizio della stagione, noi vogliamo vincere ogni partita e poi più avanti vedremo dove saremo in classifica".

