Thuram e Lautaro gli ultimi a scendere in campo, Chivu pronto a ritrovare l'intero gruppo a tre giorni dal big match contro la Juventus. L'Inter intanto presenta ufficialmente la terza maglia per la stagione 25/26.

Il video
Sezione: Web Tv / Data: Mer 10 settembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
