Mentre resta ancora in bilico la presenza dello stadio di San Siro tra gli eventuali impianti che andranno ad ospitare gli Europei del 2032, c'è un'altra città che si autocandida per ottenere l'onore. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha infatti scritto al presidente della FIGC Gabriele Gravina chiedendo di inserire lo stadio comunale Arechi di Salerno, che presto sarà oggetto di un'importante opera di ammodernamento, tra gli impianti idonei a ospitare la competizione. "L'impianto - sottolinea una nota - sarà totalmente ristrutturato e ammodernato grazie all'investimento della Regione Campania. L'Arechi diventerà nei prossimi anni uno degli stadi più moderni e funzionali d'Italia. Un impianto pertanto adatto per rispondere ai severi parametri imposti dalla UEFA per ospitare la competizione continentale".

Il Comune di Salerno chiede pertanto a Gravina di "conoscere i dettagli del dossier di candidatura per poter assumere impegni puntuali e precisi consentendo all'Italia di accogliere Euro2032 grazie a una sinergica collaborazione istituzionale".