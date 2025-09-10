Lautaro Martinez ha analizzato attraverso i canali ufficiali della Federcalcio argentina la sconfitta patita dall'albiceleste in casa dell'Ecuador, 1-0 con rete decisiva di Enner Valencia. Una gara fortemente influenzata dall'espulsione di Otamendi al 31' del primo tempo. "C'è un po' di rabbia per il risultato e per l'espulsione - dice l'attaccante - In ogni allenamento e in partita cerchiamo di dare il meglio per lasciare l'Argentina il più alto possibile".

"Chiudiamo le qualificazioni - dice l'interista - in vetta e per noi è molto importante. Ora abbiamo delle amichevoli per prepararci nel modo migliore al Mondiale. Otamendi? E' della generazione precedente e si sta godendo questo momento. Abbiamo imparato molto da lui".