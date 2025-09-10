Nel tardo pomeriggio di oggi, la Juve si è ritrovata al 'Training Center' agli ordini di Igor Tudor per una seduta di allenamento, con focus sulla tattica e sul lavoro atletico, in vista del Derby d'Italia contro l'Inter di sabato sera.

Nella giornata di domani, i bianconeri proseguiranno la preparazione, mentre alle 14:30, all’Allianz Stadium, è in programma la conferenza stampa di presentazione di Edon Zhegrova e Lois Openda

Sezione: L'avversario / Data: Mer 10 settembre 2025 alle 22:56
Autore: Mattia Zangari
vedi letture
Print