Il Presidente dell'AIA, Antonio Zappi, è intervenuto quest'oggi nel corso di 'Radiogoal' in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: "Ancora è presto per fare bilanci ma siamo partiti col piede giusto. Abbiamo inserito novità tecnologiche, prima il 'pubblic announcement' e oggi inseriamo anche le telecamere sul microfono dell'arbitro per offrire uno spettacolo ulteriore a chi ci segue da casa. Auspichiamo più serenità intorno ai nostri arbitri. Tutte queste tecnologie vengono inserite perché ci sono le introduzioni alla sperimentazione da parte di FIFA e UEFA, ci siamo messi a disposizione di questa evoluzione. A volte, come nel caso dell'annuncio di Manganiello, sposiamo questa rivoluzione accettando anche con un po' di ironia. Ebbe una verve un po' fuori dalle righe, ma poi già è andata meglio nelle altre partite. Siamo stati bravi a scherzarci un po' su".

Il discorso va poi su un'altra novità, il Football Video Support: "Ieri sera mi sono consultato con Orsato sui dati della Serie C, non si tratta di un VAR a chiamata. Questo lo specifico per non alimentare troppe aspettative, ma serve per avere garanzie di revisione di alcuni episodi chiave. Per essere chiamato VAR avrebbe bisogno di sale dedicate a Lissone. Questo tipo di supporto, invece, lo possiamo indicare come Challenger come accade in altri sport, ed è caratterizzato dalla possibilità degli allenatori di richiedere una visione a video di un episodio per capire come è andata una determinata azione. A inizio stagione avevamo annunciato che c'era bisogno di investire su nuove personalità più giovani e credo che stiamo andando con Rocchi nella giusta direzione".