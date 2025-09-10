Benjamin Pavard è pronto a cominciare l'avventura all'Olympique Marsiglia. Il difensore è sbarcato oggi all'eroporto Marignane (all'indomani dell'impegno con la Francia) ed è stato accolto da diversi tifosi dell'OM, con cui si è soffermato per scattare qualche selfie e firmare degli autografi: "Sono molto orgoglioso di unirmi all'Olympique Marsiglia, un club così prestigioso - le prime parole dell'ex Inter raccolte dai media transalpini -. Non vedo l'ora di essere al Vélodrome venerdì (contro il Lorient, ndr) e di sentire l'entusiasmo dei tifosi. Spero di vivere grandi emozioni qui. Ho già giocato con il Lille al Vélodrome e l'atmosfera era incredibile".

Benji assicura poi di non aver avuto difficoltà nella scelta del club: "L'OM era l'unico club che avevo in mente. Volevo solo l'OM. Ho avuto una buona discussione con Medhi (Benatia, ndr). È uno che sta facendo un ottimo lavoro da due anni. C'è un gruppo di qualità. Spero che faremo grandi cose insieme. Voglio che giochiamo come una squadra: venerdì c'è una partita importante da vincere, poi avremo tempo per pensare alla Champions League".