"Di solito non parlo molto degli arbitri, ma oggi la cosa è stata evidente. Nico González è saltato per colpire di testa, ha preso una gomitata e l'arbitro non ha tirato fuori nemmeno il cartellino giallo. Poi ha distribuito ammonizioni minacciando costantemente di fare qualcosa per la Coppa del Mondo". Lo ha detto Lautaro Martinez, parlando a Fox Sports della direzione di gara in Ecuador-Argentina del fischietto colombiano Wilmar Roldán.

Stuzzicato sul tema delle espulsioni dirette rimediate durante le partite di qualificazioni che hanno un impatto sul Mondiale 2026, l'attaccante dell'Inter ha tagliato corto: "Queste non sono belle cose, non sono belle. È un grande arbitro perché mi ha arbitrato tante volte, ma oggi non si è comportato bene".