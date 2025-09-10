Oggi il primo allenamento ad Appiano Gentile per Manuel Akanji, ultimo acquisto dell'Inter nella finestra estiva del mercato. Lo svizzero è reduce da due ottime prestazioni con la sua nazionale, mettendo a referto anche un gol contro il Kosovo. E ora parte l'avventura nerazzurra.
Obiettivo: una maglia da titolare subito, già contro la Juventus. "Akanji andrà di fretta perché è l’Inter stessa a non avere più tempo da perdere, nonostante siano passate appena due giornate in questa Serie A: le lancette hanno iniziato a battere più velocemente dopo la rovinosa caduta pre-sosta - scrive oggi la Gazzetta dello Sport -. Per questo, a Manuel potrebbero bastare i tre soli allenamenti che ha davanti, da qui alla sfida di sabato con la Juve, per giocare dal primo minuto il derby di Italia".
Arrivato al posto di Pavard, la speranza è che il 30enne ex City si adegui subito alla nuova realtà e restituisca solidità a un reparto apparso titubante. Peraltro - come sottolinea la rosea - Akanji è un difensore poliedrico, in grado di ricoprire qualsiasi ruolo nella difesa a tre. E questo lo pone certamente in posizione di vantaggio, tale da considerarlo ben presto un titolarissimo.
E Bisseck? "Durante la sosta, poi, Yann Bisseck non ha solo rimuginato sui disastri fatti, ma ha lavorato sodo con lo staff per correggere la vecchia tendenza all’errore in marcatura: le partite saranno tante e ci sarà spazio per tutti, per questo nessuno ad Appiano vuole rischiare di “perdere” psicologicamente il tedescone. In ogni caso, per Akanji è necessaria una prima conoscenza dei compagni e di una difesa a tre di differente fattura, anche se basterebbe rileggere cosa diceva Guardiola di lui per nutrirsi di ottimismo: «Manuel è intelligente, un regalo per un allenatore: a volte a un giocatore devi spiegare una cosa dieci volte, con lui basta solo una sessione per fare entrare in testa tutto»", rammenta la Gazzetta.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
