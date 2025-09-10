Tra gli ospiti della 30esima edizione del 'Premio Gentleman Fair Play', presso la Scuola Militare Teulié di Milano, Carlos Augusto si è soffermato con i cronisti presenti, tra cui l'inviato di FcInternews.it, per parlare dei temi d'attualità in casa nerazzurra. Partendo dal derby d'Italia con la Juve: "Sappiamo di non essere riusciti a fare i punti che volevamo con l'Udinese, ma siamo abituati a grandi partite come quella di sabato. Siamo concentrati sul nostro lavoro, facciamo quello che chiede il mister: vogliamo fare una grande partita, faremo di tutto per vincere".

E' previsto un cambio modulo già per la gara con la Juve?

"Cii sono tante partite ravvicinate. Dobbiamo aggiustare le cose, a volte capitano gli infortuni... Ma il mister è bravo, ci fa lavorare bene. Siamo un gruppo di bravi ragazzi che faranno di tutto per aiutarlo".

Che spirito c'è in spogliatoio?

"Il nostro gruppo è sempre stato molto unito, siamo una famiglia. Anche i nuovi arrivati sono bravi ragazzi che vogliono aiutare la squadra, questo è quello che fa la differenza la fine. Si sono integrati bene, credo che faranno bene".

Ti senti di scommettere sulla vostra voglia di giocare ad alti livelli?

"Tutte le grandi squadre hanno dei bravi giocatori, noi abbiamo la motivazione di fare bene. Sappiamo che l'anno scorso non è andata come volevamo, questo ci fa venire ancora più voglia di fare bene".

FcIN - Chi è la favorita per lo scudetto?

"Io dico sempre l'Inter. Siamo l'Inter, in ogni competizione dobbiamo puntare a vincere. Faremo di tutto affinché succeda".

Cosa farà la differenza sabato?

"I dettagli. Sarà una gara difficile, loro stanno bene. Dovremo essere concentrati su noi stessi, proveremo a vincere a Torino".