Focus sull'Inter Under 23 oggi su Tuttosport, coi riflettori puntati su Luka Topalovic, autore del primo gol di sempre della nuova squadra nel campionato di Serie C. Una bella punizione contro il Lumezzane, che non è bastata per vincere (pari anche nella seconda giornata contro la Pro Patria).

Insieme a Berenbruch e Cocchi, il ragazzo sloveno del 2006 sembra tra i più pronti al professionismo, dopo aver già vinto la Primavera 1 lo scorso anno. Topalovic, ricorda il quotidiano, è arrivato a Milano nell'estate 2024 per più di 800mila euro dal Domzale. All'epoca sulle sue tracce c'era anche l'Atalanta. Già l'anno scorso ha segnato otto volte in campionato e tre in Youth League. Gli manca un po' di continuità, è presto per immaginarlo subito ad altissimi livelli, ma la società ci crede e lui aspetta la grande chance.