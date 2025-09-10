"Il bilancio di questo raduno è molto positivo perché abbiamo ottenuto sei punti". Ne è sicuro Didier Deschamps, ct della Francia intervenuto in conferenza stampa per analizzare la vittoria in rimonta contro l'Islanda al Parco dei Principi nel match valido le qualificazioni al Mondiale 2026.

Una partita in cui ha inciso a suo modo anche Marcus Thuram, decisivo con il rigore procurato (e poi realizzato da Mbappé) che ha dato il via alla rimonta per il 2-1 finale: "La partita è stata più difficile perché loro hanno giocato molto bassi - analizza il ct dei Bleus -. Nonostante questa difficoltà, ci siamo creati numerose occasioni anche se potevamo fare meglio, soprattutto nel primo tempo. Thuram? Non ha fatto tutto alla perfezione, ma ha provato tanto e ci ha procurato il rigore. Certo, non era nel suo ruolo preferito, ma si è messo nelle condizioni di avere situazioni interessanti, ha creato pericolo".