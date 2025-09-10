In attesa di rivedere l'Inter in campo dopo la pausa per le Nazionali, nella delicata trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus sabato alle 18, i lettori di FcInterNews.it si sono espressi su un argomento ancora d'attualità in casa nerazzurra: il mercato estivo. A 9 giorni dal gong, l'esito dell'ultimo sondaggio fa emergere una certa diffidenza sull'operato della dirigenza di Viale della Liberazione. In un giudizio che va da una a cinque stelle, come quelli delle classiche recensioni online, i tifosi partecipanti hanno scelto soprattutto la via di mezzo, tre stelle.

Che però non ci sia grande soddisfazione lo evidenzia la seconda opzione più votata, due stelle, che livella verso il basso la media dei giudizi. Nell'ordine di preferenze, arriva poi il voto peggiore, una sola stella. A seguire l'esito finale del sondaggio di FcInterNews.it:


5 stelle 3.09%
4 stelle 9.19%
3 stelle 38.91%
2 stelle 30.67%
1 stella 18.15%

Sezione: News / Data: Mer 10 settembre 2025 alle 19:44
Autore: Redazione FcInterNews.it
