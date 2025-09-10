Tra i quattro giocatori che già ieri erano ad Appiano Gentile per l'avvicinamento a Juventus-Inter c'è anche Denzel Dumfries. Come riporta Tuttosport, l'olandese ha ripetuto con l'Olanda i fasti della stagione passata (assist e gol tra le sfide a Polonia e Lituania) e ora torna in nerazzurro.

Il derby d'Italia porta ricordi altalenanti alla mente di Dumfries. Procurò un rigore ai bianconeri nell'ottobre 2021 al Meazza (finì 1-1) ma poi ne guadagnò un paio anche nell'altra area nei confronti diretti a seguire e nel 4-4 dello scorso anno c'è anche una sua segnatura.

Il sogno della Premier League non sembra essere svanito del tutto, dopo le voci estive su una possibile partenza (soprattutto a causa della clausola da 25 milioni di euro sul contratto). Al momento c'è però l'Inter e lasciare il segno con la Juventus sarebbe un altro tassello nella sua storia nerazzurra.