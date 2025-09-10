Tra i quattro giocatori che già ieri erano ad Appiano Gentile per l'avvicinamento a Juventus-Inter c'è anche Denzel Dumfries. Come riporta Tuttosport, l'olandese ha ripetuto con l'Olanda i fasti della stagione passata (assist e gol tra le sfide a Polonia e Lituania) e ora torna in nerazzurro.
Il derby d'Italia porta ricordi altalenanti alla mente di Dumfries. Procurò un rigore ai bianconeri nell'ottobre 2021 al Meazza (finì 1-1) ma poi ne guadagnò un paio anche nell'altra area nei confronti diretti a seguire e nel 4-4 dello scorso anno c'è anche una sua segnatura.
Il sogno della Premier League non sembra essere svanito del tutto, dopo le voci estive su una possibile partenza (soprattutto a causa della clausola da 25 milioni di euro sul contratto). Al momento c'è però l'Inter e lasciare il segno con la Juventus sarebbe un altro tassello nella sua storia nerazzurra.
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:30 Lautaro, secondo giallo e squalifica con l'Argentina: ecco quando sconterà il turno di stop
- 11:16 CdS - Verso la Juve: Chivu riflette su Bonny, Esposito e Akanji
- 11:02 Shaqiri: "Mancini mi volle all'Inter, ma poi mi fece giocare poco. Era una squadra costruita male e senza campioni. Invece oggi i nerazzurri..."
- 10:48 Sucic: "Felice all'Inter, ho un grande obiettivo. Ascolto i consigli di Chivu. Ho parlato con Modric del derby"
- 10:34 TS - Dumfries decisivo anche in Olanda. Conserva un sogno, ma contro la Juve...
- 10:20 De Siervo: "No su San Siro sarebbe una catastrofe: così Milan e Inter verso una fase crepuscolare"
- 10:06 Jesse Marsch (ct Canada): "Buchanan avrebbe fatto bene a Milano, ecco perché non ha avuto fortuna"
- 09:52 TS - Juve la più affrontata da Lautaro: il bilancio del Toro e un precedente incoraggiante
- 09:38 Serena: "Juve favorita sabato, ecco perché. Inter-Udinese ha evidenziato una pecca"
- 09:24 Lautaro Martinez: "Chiudiamo in vetta con l'Argentina, ora le amichevoli. Otamendi? Da lui..."
- 09:23 UFFICIALE - Ecco la terza maglia 2025/26. "Un ponte tra passato e futuro. Un omaggio all'era Total 90"
- 09:10 Juve, David: "Colloqui con l'Inter, ma senza approfondire. Ora spero di segnare ai nerazzurri"
- 08:56 GdS - Difesa, con la Juve serve una sterzata. Akanji aiuta ma non basta
- 08:42 Filip Stankovic: "Il crac di Udine un punto d'inizio, non mi sento sprecato in Serie B. Il mio idolo era Julio Cesar, da mio padre ho ricevuto l'esempio"
- 08:28 GdS - Akanji subito titolare: basta rileggere cosa diceva Guardiola. Ma l'Inter non vuole perdere Bisseck
- 08:14 GdS - Chivu con il gruppo quasi al completo. Scarico per Thuram, domani Lautaro
- 08:00 InterNazionali - Argentina ko in Ecuador: Lautaro gioca oltre un'ora. Bolivia agli spareggi
- 00:28 InterNazionali - Argentina, con l'Ecuador Scaloni non rinuncia a Lautaro: il capitano nerazzurro parte dal primo minuto
- 00:00 Fidiamoci di Modric
- 23:45 Lunedì assemblea di Lega Serie A in videoconferenza: l'orario dell'appuntamento
- 23:30 Mercoledì 17 prima in Youth League per l'Inter U20 di Carbone contro l'Ajax: designato l'arbitro
- 23:15 Calcagno: "Giocando così tanto i calciatori rischiano infortuni e il nostro spettacolo perde qualcosa"
- 23:01 Materazzi e Ambrosini protagonisti del Meet&Greet organizzato da Iliad il 13 settembre: i dettagli
- 22:50 InterNazionali - La Francia ribalta l'Islanda: Thuram (in campo per 70') conquista il rigore che dà il via alla rimonta
- 22:47 Taldo, DS Pontedera: "In Serie C le piccole realtà possono convivere con le Under 23, basta avere idee"
- 22:33 Torna in campo l'U23 di Vecchi, sfida alla capolista Lecco: dirigerà l'incontro Castellone di Napoli
- 22:19 Roma, convegno dell'AIC 'Il calcio fa bene?': presentato uno studio condotto anche da Piero Volpi
- 22:05 Primavera 1, sabato in programma Inter-Parma: dirigerà l'incontro Gauzolino di Torino
- 21:51 Esordio della Refcam al derby d'Italia. Zappi: "Si capirà la complessità di arbitrare, spero sia produttivo"
- 21:38 Abodi: "L'Italia di Gattuso ha dimostrato carattere. Le qualità del ct ci aiuteranno a superare le difficoltà"
- 21:23 Skriniar: "Mai parlato col Milan, ma mai dire mai per la Serie A. Derby di Istanbul o di Milano? Vi dico che San Siro..."
- 21:10 fcinSu Zielinski c'era anche la Juventus, lo voleva Giuntoli. Ecco perché il polacco ha scelto l'Inter
- 20:55 Due vittorie su due per l'Italia Under 21: i ragazzi di Baldini battono la Macedonia e agganciano la Polonia
- 20:41 Bologna, il ds Sartori si tiene stretto Lucumí: "Speriamo resti con noi tanto tempo"
- 20:26 Fabregas e Pisacane ottengono il patentino UEFA Pro. Supera il Master di Coverciano anche Hamsik
- 20:12 Qui Juve - Tudor ritrova Yildiz e gli italiani. Differenziato per Conceicao: il portoghese resta in dubbio per l'Inter
- 19:58 Tesser: "Scudetto, Napoli in prima linea. Poi le tre grandi. E sull'Inter..."
- 19:44 Olympiacos, Taremi pronto a iniziare la nuova avventura: l'iraniano conserva la 99 che aveva all'Inter
- 19:30 InterNazionali - Francia, straordinari pre-derby d'Italia per Thuram: il Tikus titolare contro l'Islanda
- 19:14 Pisa, Bonfanti: "Bastoni e il mio amico Scalvini possono essere due fonti di ispirazione"
- 19:00 Rivivi la diretta! Che FINE ha fatto il VERO BARELLA? INVOLUZIONE o PAUSA? L'INTER lo aspetta
- 18:51 Ad Appiano si rivedono Calhanoglu, Dumfries, Zielinski e De Vrij, l'Inter li accoglie anche sui social: "Sono tornati"
- 18:37 UFFICIALE - Il Fenerbahce sceglie l'erede di Mourinho: Tedesco firma un biennale
- 18:23 Serie C, presidenti e rappresentanti si sono ritrovati oggi nella sede di Sky. Marani: "Maggior visibilità ai club"
- 18:08 Borussia Dortmund, intervento chirurgico per Brandt: sarà a disposizione per il debutto Champions
- 17:54 Mondiale per Club, grande successo di pubblico negli stadi e su DAZN: In Italia registrati 28 mln di contatti
- 17:39 Udinese, Davis: "San Siro è uno stadio storico, mai avrei pensato di poter fare un gol lì"
- 17:25 Juve-Inter alla terza giornata, solo una volta un precedente così 'precoce' nell'era moderna
- 17:10 Biffi, pres. Assolombarda: "San Siro, club e Comune trovino intesa nell'interesse di entrambi"
- 16:56 Zambrotta: "Sabato spero vinca la Juve! Ecco i duelli che più mi stuzzicano"
- 16:42 Ajax, rischio prima esterna di Champions senza tifosi: possibile divieto di trasferta a Marsiglia
- 16:28 Van Dijk: "L'Inter è un club ambizioso come me. So che qui crescerò molto, voglio vincere"
- 16:14 Verso Juve-Inter, stamattina la prima seduta settimanale agli ordini di Chivu. Alla Pinetina si sono rivisti i primi 4 nazionali
- 16:00 Buffon: "Obiettivo centrato, ma c'è ancora moltissimo lavoro da fare. Ripartiamo dall'unione del gruppo"
- 15:45 RSI - Svizzera-Slovenia 3-0, altra serata quasi in pantofole per Akanji: 'soffoca' con facilità Sesko
- 15:30 Surplace Ausilio: ancora nessuna risposta all'offerta dell'Al-Hilal. Il club spinge, lui deve capire cosa fare
- 15:17 Adani: "Chivu è un allenatore credibile, la sua idea di calcio è molto alta. Inter, perché non c'è un altro Lookman?"
- 15:03 Cassano: "L'Inter voleva Fabregas, però ho fiducia nella scelta di Chivu. L'idea era cambiare identità"
- 14:48 Vigilia di Juventus-Inter con la conferenza stampa di Cristian Chivu: appuntamento alle 14
- 14:34 CdS - Dumfries subito a razzo: ora Juve e Ajax. E adesso con Akanji alle spalle...
- 14:20 Bergomi: "L'autogol di Bastoni? Errore più grave rispetto a quello commesso da Locatelli"
- 14:05 Dalmat: "Tra i fratelli Thuram preferisco Marcus. Diouf davvero forte, deve migliorare in un aspetto"
- 13:52 Juve, Cambiaso: "Peccato non esserci contro l'Inter. Ci sarà da soffrire e soffriremo"
- 13:38 Svizzera, Akanji torna a casa con sei punti e due clean sheet: "Inizio perfetto nel girone di qualificazione ai Mondiali"
- 13:24 Capello: "Juve-Inter indicativa soprattutto per i nerazzurri. Chivu ha ottime idee, va capita una cosa"
- 13:10 La 'Refcam' esordisce in Juve-Inter, De Siervo: "Esperienza sempre più coinvolgente e immersiva per il pubblico"
- 12:55 Modric: "Sucic molto forte, non è arrivato all'Inter per caso. Derby? Spero mi rispetti e non vada troppo forte"
- 12:41 Cuadrado: "Inter squadra forte anche se non ha vinto nulla. Derby d'Italia? Sarà una bella battaglia"
- 12:28 Akanji, l'Inter dopo la Svizzera: "Zero minuti giocati col Manchester City? Adesso spero che le cose cambino"
- 12:14 Sala: "San Siro? Delibera entro settimana prossima o non ce la faremo"