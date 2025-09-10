Dopo le prime due giornate di Serie A e la fine ufficiale del calciomercato, il supercomputer Opta rivede i suoi pronostici per il campionato in base al suo modello capace di effettuare previsioni in base a parametri scelti e statisticamente rilevanti. Premettendo che soltanto il Sassuolo non sembra avere la minima possibilità di festeggiare il tricolore, mentre le altre 19 squadre hanno tenute anche una minima percentuale, la favorita per la conquista dello Scudetto 2026 è l'Inter con il 26.07% di possibilità di vincere lo scudetto. Alte probabilità per i nerazzurri di Cristian Chivu anche di centrare l'obiettivo del piazzamento in Champions: qui la cifra si alza al 71,03%.

Secondo il Supercomputer Opta, non è sufficiente l'ottimo mercato estivo per mettere il Napoli in pole position. La squadra di Antonio Conte è la prima rivale dei nerazzurri col 21,64% ma non la favorita; alle spalle delle due spunta la Roma di Gian Piero Gasperini col 17,12%, poi a seguire Juventus, Atalanta e Milan.