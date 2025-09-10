Premiato con la torretta di San Siro, in occasione della 30esima edizione del 'Premio Gentleman Fair Play', Lautaro Martinez ha mandato un video messaggio di ringraziamento ai tifosi che lo hanno votato: "Grazie a tutti, mi dispiace non essere con voi in questa serata perché sono impegnato con la mia Nazionale - le parole del capitano dell'Inter -. Sono orgoglioso del premio, voglio ringraziare i tifosi che mi hanno votato, ho saputo che sono stati tanti. Sono contento di avere ricevuto questo premio per il secondo anno consecutivo. Do un grandissimo abbraccio a tutti. Vi auguro una grandissima serata, in bocca al lupo per quest'anno. Un abbraccio a tutti, forza Inter". 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 10 settembre 2025 alle 22:05 / Fonte: dall'inviato Simone Togna
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
