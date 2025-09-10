L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A, in programma nel weekend. Juventus-Inter, big match in programma sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium, è affidata ad Andrea Colombo. Il fischietto della sezione di Como avrà come assistenti Peretti e Perrotti, con Bonacina nella vesti di quarto uomo. Al VAR ci sarà invece Mazzoleni, coadiuvato da Abisso.

Di seguito tutte le designazioni arbitrali:

CAGLIARI – PARMA Sabato 13/09 h.15.00

FOURNEAU

GARZELLI – MINIUTTI

IV: TURRINI

VAR: CHIFFI

AVAR: DOVERI

JUVENTUS – INTER Sabato 13/09 h. 18.00

COLOMBO

PERETTI - PERROTTI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

FIORENTINA – NAPOLI Sabato 13/09 h. 20.45

ZUFFERLI

BINDONI – TEGONI

IV: COLLU

VAR: AURELIANO

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – TORINO h. 12.30

AYROLDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV: PERENZONI

VAR: DI BELLO

AVAR: AURELIANO

ATALANTA – LECCE h. 15.00

MANGANIELLO

CECCONI – ROSSI M.

IV: ZANOTTI

VAR: MARINI

AVAR: CHIFFI

PISA – UDINESE h. 15.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: MUCERA

VAR: MAGGIONI

AVAR: ABISSO

SASSUOLO – LAZIO h. 18.00

TREMOLADA

FONTEMURATO – CAVALLINA

IV: MARINELLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PAIRETTO

MILAN – BOLOGNA h. 20.45

MARCENARO

BERTI – CECCON

IV: RAPUANO

VAR: FABBRI

AVAR: PATERNA

H. VERONA – CREMONESE Lunedì 15/09 h. 18.30

ARENA

ROSSI L. – BERCIGLI

IV: CREZZINI

VAR: PATERNA

AVAR: GIUA

COMO – GENOA Lunedì 15/09 h. 20.45

PICCININI

DI MONTE – REGATTIERI

IV: MASSIMI

VAR: GARIGLIO

AVAR: SERRA