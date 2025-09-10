L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A, in programma nel weekend. Juventus-Inter, big match in programma sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium, è affidata ad Andrea Colombo. Il fischietto della sezione di Como avrà come assistenti Peretti e Perrotti, con Bonacina nella vesti di quarto uomo. Al VAR ci sarà invece Mazzoleni, coadiuvato da Abisso.
Di seguito tutte le designazioni arbitrali:
CAGLIARI – PARMA Sabato 13/09 h.15.00
FOURNEAU
GARZELLI – MINIUTTI
IV: TURRINI
VAR: CHIFFI
AVAR: DOVERI
JUVENTUS – INTER Sabato 13/09 h. 18.00
COLOMBO
PERETTI - PERROTTI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ABISSO
FIORENTINA – NAPOLI Sabato 13/09 h. 20.45
ZUFFERLI
BINDONI – TEGONI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA
ROMA – TORINO h. 12.30
AYROLDI
DI GIACINTO – CORTESE
IV: PERENZONI
VAR: DI BELLO
AVAR: AURELIANO
ATALANTA – LECCE h. 15.00
MANGANIELLO
CECCONI – ROSSI M.
IV: ZANOTTI
VAR: MARINI
AVAR: CHIFFI
PISA – UDINESE h. 15.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO
SASSUOLO – LAZIO h. 18.00
TREMOLADA
FONTEMURATO – CAVALLINA
IV: MARINELLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PAIRETTO
MILAN – BOLOGNA h. 20.45
MARCENARO
BERTI – CECCON
IV: RAPUANO
VAR: FABBRI
AVAR: PATERNA
H. VERONA – CREMONESE Lunedì 15/09 h. 18.30
ARENA
ROSSI L. – BERCIGLI
IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: GIUA
COMO – GENOA Lunedì 15/09 h. 20.45
PICCININI
DI MONTE – REGATTIERI
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
