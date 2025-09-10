L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A, in programma nel weekend. Juventus-Inter, big match in programma sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium, è affidata ad Andrea Colombo. Il fischietto della sezione di Como avrà come assistenti Peretti e Perrotti, con Bonacina nella vesti di quarto uomo. Al VAR ci sarà invece Mazzoleni, coadiuvato da Abisso

Di seguito tutte le designazioni arbitrali: 

CAGLIARI – PARMA    Sabato 13/09 h.15.00

FOURNEAU

GARZELLI – MINIUTTI

IV:      TURRINI

VAR:     CHIFFI

AVAR:       DOVERI

JUVENTUS – INTER    Sabato 13/09 h. 18.00

COLOMBO

PERETTI - PERROTTI

IV:      BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       ABISSO

FIORENTINA – NAPOLI     Sabato 13/09 h. 20.45

ZUFFERLI

BINDONI – TEGONI

IV:       COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:        MERAVIGLIA

ROMA – TORINO    h. 12.30

AYROLDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV:     PERENZONI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     AURELIANO

ATALANTA – LECCE    h. 15.00

MANGANIELLO

CECCONI – ROSSI M.  

IV:      ZANOTTI

VAR:     MARINI

AVAR:     CHIFFI

PISA – UDINESE    h. 15.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     MUCERA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      ABISSO

SASSUOLO – LAZIO    h. 18.00

TREMOLADA

FONTEMURATO – CAVALLINA

IV:       MARINELLI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     PAIRETTO

MILAN – BOLOGNA    h. 20.45

MARCENARO

BERTI – CECCON

IV:     RAPUANO

VAR:      FABBRI

AVAR:       PATERNA

H. VERONA – CREMONESE    Lunedì 15/09 h. 18.30

ARENA

ROSSI L. – BERCIGLI

IV:       CREZZINI

VAR:      PATERNA

AVAR:      GIUA

COMO – GENOA    Lunedì 15/09 h. 20.45

PICCININI

DI MONTE – REGATTIERI

IV:     MASSIMI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SERRA

Sezione: Focus / Data: Mer 10 settembre 2025 alle 12:20
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
