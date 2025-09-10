In diffida e ammonito nel corso della partita persa dall'Argentina contro l'Ecuador, Lautaro Martinez dovrà sottostare a un turno di squalifica con la sua nazionale. Diversamente da Otamendi, che è stato espulso e salterà la prima partita del prossimo Mondiale, l'attaccante nerazzurro sconterà però lo stop nel prossimo incontro delle qualificazioni.

L'Argentina non sa però ancora se le disputerà, dato che i sudamericani sono tra i Paesi organizzatori del Mondiale del 2030. Ma la buona notizia per Lautaro è già non dover scontare la pena alla prossima rassegna.