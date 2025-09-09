Maglia da titolare per Marcus Thuram nella sfida di questa sera tra Francia e Islanda, terminata con il punteggio di 2-1 a favore dei Bleus. Nel match di Parigi, valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale, passano avanti gli ospiti con le rete di Gudjohnsen, ma a pochi minuti dal duplice fischio Mbappé rimette il risultato in parità dal dischetto dopo un rigore guadagnato dall'interista.

Nella ripresa, intorno all'ora di gioco, la stella del Real Madrid si traveste da assist-man e serve una palla che Barcola deve solo appoggiare in rete per il sorpasso (nel recupero il VAR interviene per annullare il 2-2 Gudjohnsen). Tikus resta in campo per 70', lasciando poi spazio al neo milanista Rabiot

Da segnalare anche la rete del nerazzurro in prestito al Torino, Kristjian Asllani, a segno contro la Lettonia dal dischetto. Gol che vale la vittoria per 1-0 dell'Albania.

Mar 09 settembre 2025 alle 22:50
Autore: Stefano Bertocchi
