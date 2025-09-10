Prosegue il tour nei ritiri delle squadre della Serie A Women di Andrea Soncin, ct della Nazionale italiana Femminile. Oggi, in compagnia di Betty Bavagnoli, head of women’s football del club, Soncin ha fatto visita alla Roma, mentre domani sarà al Viola Park per incontrare le calciatrici della Fiorentina e il neo tecnico Pablo Piñones-Arce. Venerdì 12 e venerdì 19 settembre, infine, sarà a Milano ospite di Inter e Milan.