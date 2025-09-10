L’ex allenatore del Napoli Walter Novellino è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live', parlando delle avversarie del Napoli nella lotta per lo Scudetto: "Il Napoli ha faticato molto con il Cagliari solo perché siamo all’inizio della stagione, la condizione atletica non è ottimale, altrimenti avrebbe vinto 3-0. Al di là dei numeri, penso che il Napoli abbia giocatori straordinari che fanno la differenza, del resto è il club che ha operato meglio al calciomercato. L’avversaria del Napoli sarà di nuovo l’Inter, anche se mi incuriosisce molto la Roma. Ha un allenatore bravo e determinato come Gian Piero Gasperini, trascinerà i giallorossi a dare sempre il massimo, come fa Antonio Conte con gli azzurri”.