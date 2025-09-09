A pochi giorni dalla grande sfida tra Juventus e Inter, l'ex nerazzurro Stephane Dalmat parla al sito Tribuna.com esprimendo il suo punto di vista sulla squadra di Cristian Chivu, partendo proprio dalla figura del nuovo allenatore: "La sua nomina è stata una vera sorpresa per me, perché mi aspettavo un allenatore più esperto. Ciononostante, il club ha riposto grande fiducia in lui e spero che possa raggiungere grandi traguardi, proprio come ha fatto da giocatore."

L'Inter ha sostituito Benjamin Pavard con Manuel Akanji. Cosa ne pensi di questa decisione?

"A dire il vero, mi ha sorpreso. Ora resta da vedere se la decisione del club e di Chivu sarà quella giusta".

Eri un ottimo dribblatore, un tipo di giocatore che manca all'Inter oggi. Secondo te, Ademola Lookman era un giocatore che l'Inter avrebbe dovuto ingaggiare?

"È un vero peccato che l'Inter non sia riuscita ad ingaggiarlo. È esattamente il tipo di giocatore di cui la squadra attualmente ha bisogno e si sarebbe inserito perfettamente nel sistema tattico di Chivu".

Una parola su Andy Diouf, uno degli ultimi arrivati in casa nerazzurra.

"Conosco bene Diouf, avendolo visto giocare diverse volte al Lens. È incredibilmente forte, giovane e un centrocampista box-to-box. C'è un aspetto su cui deve ancora lavorare: dovrebbe iniziare a fare la differenza nell'ultimo terzo di campo, sia in termini di gol che di assist. Ma sono convinto che possa ancora crescere all'Inter".

Dalmat, cosa ne pensi della partita Juventus-Inter di sabato?

"L'Inter deve assolutamente vincere, soprattutto dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Udinese prima della sosta per le nazionali. Mi aspetto una partita emozionante e combattuta."

Juventus-Inter è anche un duello tra i fratelli Thuram. Preferisci Khéphren della Juventus o Marcus dell'Inter?

"Hanno ruoli diversi, ma da tifoso dell'Inter dico chiaramente: Marcus."