"Con il giusto ingaggio sarei rimasto, non volevo andarmene a zero". Le parole sono di Milan Skriniar che, raggiunto da Gianlucadimarzio.com dopo il successo della sua Slovacchia in Lussemburgo, torna sull'addio all'Inter nell'estate del 2023 per trasferirsi al PSG alla scadenza del contratto: "Il PSG aveva già fatto un offerta l’anno prima: l’Inter mi disse che se non fosse arrivata un’offerta per un altro giocatore della rosa mi avrebbero venduto. Loro volevano prendere un giocatore con caratteristiche diverse dalle mie. Poi alla fine non sono riusciti ad acquistarlo e la società disse che non mi avrebbe più venduto. Io ho deciso di non rinnovare perché volevo andare a Parigi. Non per la città, ma per l’ambizione della squadra che era quella di vincere la Champions League. Questa era la mia ambizione".
All'ombra della Tour Eiffel, però, lo slovacco ha trovato poco spazio: "All’inizio quando sono arrivato, i primi sei mesi, giocavo sempre. Io e Gigio eravamo i due giocatori con più minuti giocati. Poi alla prima partita a gennaio in Supercoppa mi sono fatto male alla caviglia. Sono stato quattro mesi fuori e quando sono rientrato a fine stagione il mister ha fatto questa scelta durante la preparazione estiva (di non contare su di lui, ndr). Per me fu una sorpresa perché due settimane prima era tutto diverso e tutti parlavano di me in modo differente. Poi da un giorno all’altro è cambiato tutto. Ma questo è il calcio… abbiamo visto quel che è successo con Gigio. Lui è il portiere più forte al mondo e in assoluto in questo momento. Ha fatto vincere la Champions al PSG e abbiamo visto cos’è successo… sia io che lui dobbiamo guardare avanti. Io sarò sempre un tifoso del PSG, ho un ottimo rapporto con i ragazzi lì. È successo quel che è successo ma bisogna guardare avanti".
Skrigno riavvolge poi il nastro e ricorda il suo periodo in nerazzurro: "Ho bellissimi ricordi dell’Inter e mi sento spesso con i ragazzi lì. A Milano ho lasciato tanti amici e mi sono lasciato bene con il club. Ora però penso al futuro. Preferisco guardare avanti. Finalmente mi sento bene e mi sono lasciato gli infortuni alla schiena e alla caviglia alle spalle. Solo gli infortuni mi hanno rallentato".
Immancabile anche un passaggio su José Mourinho, suo allenatore al Fenerbahce: "Mourinho è un grande mister. Abbiamo un grande rapporto sempre. L’eliminazione dalla Champions è stata una grande delusione sia per noi che per lui. Però questo è il calcio e il club ha preso questa decisione. Noi dobbiamo continuare, guardare avanti ed essere professionisti. Abbiamo una grande squadra con grandi giocatori e dobbiamo fare bene per il Fenerbahce".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 18:47 Champions, il computer di Opta sfiducia le italiane: Inter al 3% di chance vittoria, va peggio alle altre
- 18:34 Asllani match-winner contro la Lettonia: "E dire che pensavo di non giocare. Sto invecchiando anche io"
- 18:20 Nazionale Femminile, prosegue il 'tour' di Soncin nei ritiri: venerdì farà visita all'Inter
- 18:05 Infantino, visita nella sede dell'Inter: "Mi hanno accolto dicendomi 'benvenuto a casa'. E che emozione la Sala Trofei"
- 17:51 Zappi: "Un po' di ironia con il Public Announcement, ci abbiamo scherzato su. Il FVS non è VAR a chiamata"
- 17:37 De Laurentiis: "Smentisco nel modo più assoluto la mia candidatura per la Regione Campania"
- 17:23 Euro2032, mentre San Siro è a rischio Salerno si candida: "Il nuovo Arechi tra gli stadi ospitanti"
- 17:08 Comincia l'avventura meneghina di Akanji. L'Inter omaggia lo svizzero: "Primo allenamento in nerazzurro"
- 16:54 Novellino: "Inter avversaria del Napoli per la lotta Scudetto. Ma mi incuriosisce molto la Roma"
- 16:40 San Siro, il Partito Democratico fa pressione a Palazzo Marino: "Ridurre il contributo economico del Comune"
- 16:26 Tappa milanese per Infantino: il presidente della FIFA ha fatto visita nelle sedi di Inter, Milan e Lega Serie A
- 16:12 Lotta alla pirateria, altra novità in arrivo: DAZN e Sky potranno chiedere risarcimenti agli utenti
- 15:58 ADDENDA ET CORRIGENDA: il mini supplemento del vocabolario arbitrale per calciofili
- 15:44 Maicon: "Devo ringraziare l'Inter per sempre". Poi ricorda il 'patto delle ammonizioni' fatto con Mourinho
- 15:30 Skriniar: "Con il giusto ingaggio sarei rimasto all'Inter, non volevo andare via a zero. Il club mi aveva detto che..."
- 15:16 Scaloni: "Non so dire chi vincerà il Mondiale, ma ci sono ottime squadre che ci renderanno la vita difficile"
- 15:02 Denis: "Chi vince Serie A e Champions? Napoli e Manchester City"
- 14:48 Pradè: "Dzeko fa sentire completi. Ricevuta offerta irrinunciabile per Gosens, ma per noi è troppo importante"
- 14:34 Orsato: "FVS diverso dal Var. Un utilizzo in Serie A? Non sta a me dirlo ma..."
- 14:20 Betsson Sport approva la terza maglia dell'Inter: "Siamo orgogliosi, il design riflette ambizione ed energia pura"
- 14:05 Sanchez sull'esperienza all'Udinese: "Non ho trovato continuità per le preferenze dell'allenatore"
- 13:51 Calzona: "Napoli e Inter davanti a tutti, poi la Roma. La Juve? Da verificare"
- 13:38 Pavard sbarca a Marsiglia: "Volevo solo l'OM, l'unico club che avevo in mente. Spero di vivere grandi emozioni"
- 13:24 Tacchinardi: "Lautaro? A 20 anni non era forte come Yildiz. Juve-Inter delicata per i nerazzurri perché..."
- 13:10 Ulivieri: "Chivu bravissimo, vi racconto com'era al corso. Juve-Inter? Conta poco la classifica"
- 12:56 Koné 'dimentica' le voci sull'Inter: "Nell'ultimo mercato la Roma ha creduto in me, voglio dare il massimo"
- 12:42 Sky - Appiano torna a popolarsi. Chivu ritrova tutti i Nazionali tranne Lautaro: primo giorno nerazzurro per Akanji
- 12:28 Deschamps promuove Thuram: "Non era nel suo ruolo preferito, ma ha creato pericolo e ci ha procurato il rigore"
- 12:20 L'AIA ha deciso: Juventus-Inter affidata all'arbitro Colombo. In sala VAR la coppia Mazzoleni-Abisso
- 12:14 Qui Juventus - Tempi stretti per Conceiçao: a rischio anche il Dortmund
- 12:00 -3 a JUVE-INTER, sosta NAZIONALI superata: il RESOCONTO. UFFICIALE la TERZA MAGLIA 25/26 nerazzurra
- 11:45 Ludi (ds Como): "Nessun incontro tra Inter e Fabregas. Mai cercato un sostituto: ecco perché"
- 11:30 Lautaro, secondo giallo e squalifica con l'Argentina: ecco quando sconterà il turno di stop
- 11:16 CdS - Verso la Juve: Chivu riflette su Bonny, Esposito e Akanji
- 11:02 Shaqiri: "Mancini mi volle all'Inter, ma poi mi fece giocare poco. Era una squadra costruita male e senza campioni. Invece oggi i nerazzurri..."
- 10:48 Sucic: "Felice all'Inter, ho un grande obiettivo. Ascolto i consigli di Chivu. Ho parlato con Modric del derby"
- 10:34 TS - Dumfries decisivo anche in Olanda. Conserva un sogno, ma contro la Juve...
- 10:20 De Siervo: "No su San Siro sarebbe una catastrofe: così Milan e Inter verso una fase crepuscolare"
- 10:06 Jesse Marsch (ct Canada): "Buchanan avrebbe fatto bene a Milano, ecco perché non ha avuto fortuna"
- 09:52 TS - Juve la più affrontata da Lautaro: il bilancio del Toro e un precedente incoraggiante
- 09:38 Serena: "Juve favorita sabato, ecco perché. Inter-Udinese ha evidenziato una pecca"
- 09:24 Lautaro Martinez: "Chiudiamo in vetta con l'Argentina, ora le amichevoli. Otamendi? Da lui..."
- 09:23 UFFICIALE - Ecco la terza maglia 2025/26. "Un ponte tra passato e futuro. Un omaggio all'era Total 90"
- 09:10 Juve, David: "Colloqui con l'Inter, ma senza approfondire. Ora spero di segnare ai nerazzurri"
- 08:56 GdS - Difesa, con la Juve serve una sterzata. Akanji aiuta ma non basta
- 08:42 Filip Stankovic: "Il crac di Udine un punto d'inizio, non mi sento sprecato in Serie B. Il mio idolo era Julio Cesar, da mio padre ho ricevuto l'esempio"
- 08:28 GdS - Akanji subito titolare: basta rileggere cosa diceva Guardiola. Ma l'Inter non vuole perdere Bisseck
- 08:14 GdS - Chivu con il gruppo quasi al completo. Scarico per Thuram, domani Lautaro
- 08:00 InterNazionali - Argentina ko in Ecuador: Lautaro gioca oltre un'ora. Bolivia agli spareggi
- 00:28 InterNazionali - Argentina, con l'Ecuador Scaloni non rinuncia a Lautaro: il capitano nerazzurro parte dal primo minuto
- 00:00 Fidiamoci di Modric
- 23:45 Lunedì assemblea di Lega Serie A in videoconferenza: l'orario dell'appuntamento
- 23:30 Mercoledì 17 prima in Youth League per l'Inter U20 di Carbone contro l'Ajax: designato l'arbitro
- 23:15 Calcagno: "Giocando così tanto i calciatori rischiano infortuni e il nostro spettacolo perde qualcosa"
- 23:01 Materazzi e Ambrosini protagonisti del Meet&Greet organizzato da Iliad il 13 settembre: i dettagli
- 22:50 InterNazionali - La Francia ribalta l'Islanda: Thuram (in campo per 70') conquista il rigore che dà il via alla rimonta
- 22:47 Taldo, DS Pontedera: "In Serie C le piccole realtà possono convivere con le Under 23, basta avere idee"
- 22:33 Torna in campo l'U23 di Vecchi, sfida alla capolista Lecco: dirigerà l'incontro Castellone di Napoli
- 22:19 Roma, convegno dell'AIC 'Il calcio fa bene?': presentato uno studio condotto anche da Piero Volpi
- 22:05 Primavera 1, sabato in programma Inter-Parma: dirigerà l'incontro Gauzolino di Torino
- 21:51 Esordio della Refcam al derby d'Italia. Zappi: "Si capirà la complessità di arbitrare, spero sia produttivo"
- 21:38 Abodi: "L'Italia di Gattuso ha dimostrato carattere. Le qualità del ct ci aiuteranno a superare le difficoltà"
- 21:23 Skriniar: "Mai parlato col Milan, ma mai dire mai per la Serie A. Derby di Istanbul o di Milano? Vi dico che San Siro..."
- 21:10 fcinSu Zielinski c'era anche la Juventus, lo voleva Giuntoli. Ecco perché il polacco ha scelto l'Inter
- 20:55 Due vittorie su due per l'Italia Under 21: i ragazzi di Baldini battono la Macedonia e agganciano la Polonia
- 20:41 Bologna, il ds Sartori si tiene stretto Lucumí: "Speriamo resti con noi tanto tempo"
- 20:26 Fabregas e Pisacane ottengono il patentino UEFA Pro. Supera il Master di Coverciano anche Hamsik
- 20:12 Qui Juve - Tudor ritrova Yildiz e gli italiani. Differenziato per Conceicao: il portoghese resta in dubbio per l'Inter
- 19:58 Tesser: "Scudetto, Napoli in prima linea. Poi le tre grandi. E sull'Inter..."
- 19:44 Olympiacos, Taremi pronto a iniziare la nuova avventura: l'iraniano conserva la 99 che aveva all'Inter