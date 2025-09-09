Fabio Capello offre la sua analisi della sfida di sabato tra Juventus e Inter ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Sarà un match indicativo soprattutto per i nerazzurri: Cristian Chivu ha ottime idee, non vuole predicare nel deserto, ma il problema della sua squadra è capire se alcuni giocatori si sono tolti la scimmia dalla spalla della sconfitta in finale di Champions contro il PSG. Va a giocare contro una Juve ambiziosa, che ha intrapreso un percorso preciso, che è in crescita, ma ancora in costruzione".

È presto quindi per parlare di una Juve che possa lottare per lo Scudetto?

"Tudor ha avuto la capacità di capire i giocatori e di entrare nelle loro teste nelle tre settimane fatte al Mondiale per club, ha una difesa equilibrata e un bel potenziale in attacco, ma avrà da fare i conti con la gestione delle forze tra campionato e Champions. In Serie A vince sempre chi ha la miglior difesa, quindi dipende tutto da Bremer: se il brasiliano è totalmente recuperato, come ha dimostrato in queste prime uscite, i bianconeri partono da una base solida di una difesa collaudata. Bremer fa la differenza perché ha velocità e guida il reparto".