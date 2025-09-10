La terza maglia dell'Inter trova l'approvazione anche di Betsson Group. Il Main Sponsor del club nerazzurro esprime tutta la sua soddisfazione attraverso una nota pubblicata dall'agenzia stampa Agimeg: "Siamo orgogliosi come Main Sponsor dell’Inter di vedere la terza maglia del club per la stagione 25/26. Siamo entusiasti di vedere questa divisa illuminare il campo per la prima volta contro il Sassuolo il prossimo 21 settembre. Un omaggio a generazioni di tifosi nerazzurri, questa nuova divisa celebra la storia del club e rende omaggio al suo spirito e alla sua passione senza tempo", fa sapere la società svedese di gioco online.

"Con la sua audace base Thunder Grey e i sorprendenti dettagli Safety Orange, il design riflette ambizione ed energia pura, un simbolo perfetto dello spirito intramontabile dell’Inter", conclude la nota.