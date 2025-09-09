Ospite di Sky Sport, Beppe Bergomi ha passato in rassegna tutti i gol subiti dalla Nazionale italiana ieri sera nel match da montagne russe vinto 5-4 contro Israele. Parlando del goffo autogol di Alessandro Bastoni, lo Zio ha spiegato cosa avrebbe dovuto fare di diverso il difensore dell'Inter: "Penso che anche il ragazzo sappia che poteva lavorare meglio - la premessa -. E' sempre difficile per un mancino rinviare di destro, ma sono cose che si insegnano fin dal Settore giovanile. Bastava mettere il piattone. E' un errore più grave di quello di Locatelli. Bastoni è un ragazzo intelligente, è questione di mancata attenzione e deconcentrazione. Il ragazzo ha capito e non ricapiterà più".