Ospite di Sky Sport, Beppe Bergomi ha passato in rassegna tutti i gol subiti dalla Nazionale italiana ieri sera nel match da montagne russe vinto 5-4 contro Israele. Parlando del goffo autogol di Alessandro Bastoni, lo Zio ha spiegato cosa avrebbe dovuto fare di diverso il difensore dell'Inter: "Penso che anche il ragazzo sappia che poteva lavorare meglio - la premessa -. E' sempre difficile per un mancino rinviare di destro, ma sono cose che si insegnano fin dal Settore giovanile. Bastava mettere il piattone. E' un errore più grave di quello di Locatelli. Bastoni è un ragazzo intelligente, è questione di mancata attenzione e deconcentrazione. Il ragazzo ha capito e non ricapiterà più".
Sezione: Copertina / Data: Mar 09 settembre 2025 alle 14:20
Autore: Mattia Zangari
Martedì 09 set
- 16:14 Verso Juve-Inter, stamattina la prima seduta settimanale agli ordini di Chivu. Alla Pinetina si sono presentati i primi 4 nazionali
- 16:00 Buffon: "Obiettivo centrato, ma c'è ancora moltissimo lavoro da fare. Ripartiamo dall'unione del gruppo"
- 15:45 RSI - Svizzera-Slovenia 3-0, altra serata quasi in pantofole per Akanji: 'soffoca' con facilità Sesko
- 15:30 Surplace Ausilio: ancora nessuna risposta all'offerta dell'Al-Hilal. Il club spinge, lui deve capire cosa fare
- 15:17 Adani: "Chivu è un allenatore credibile, la sua idea di calcio è molto alta. Inter, perché non c'è un altro Lookman?"
- 15:03 Cassano: "L'Inter voleva Fabregas, però ho fiducia nella scelta di Chivu. L'idea era cambiare identità"
- 14:48 Vigilia di Juventus-Inter con la conferenza stampa di Cristian Chivu: appuntamento alle 14
- 14:34 CdS - Dumfries subito a razzo: ora Juve e Ajax. E adesso con Akanji alle spalle...
- 14:20 Bergomi: "L'autogol di Bastoni? Errore più grave rispetto a quello commesso da Locatelli"
- 14:05 Dalmat: "Tra i fratelli Thuram preferisco Marcus. Diouf davvero forte, deve migliorare in un aspetto"
- 13:52 Juve, Cambiaso: "Peccato non esserci contro l'Inter. Ci sarà da soffrire e soffriremo"
- 13:38 Svizzera, Akanji torna a casa con sei punti e due clean sheet: "Inizio perfetto nel girone di qualificazione ai Mondiali"
- 13:24 Capello: "Juve-Inter indicativa soprattutto per i nerazzurri. Chivu ha ottime idee, va capita una cosa"
- 13:10 La 'Refcam' esordisce in Juve-Inter, De Siervo: "Esperienza sempre più coinvolgente e immersiva per il pubblico"
- 12:55 Modric: "Sucic molto forte, non è arrivato all'Inter per caso. Derby? Spero mi rispetti e non vada troppo forte"
- 12:41 Cuadrado: "Inter squadra forte anche se non ha vinto nulla. Derby d'Italia? Sarà una bella battaglia"
- 12:28 Akanji, l'Inter dopo la Svizzera: "Zero minuti giocati col Manchester City? Adesso spero che le cose cambino"
- 12:14 Sala: "San Siro? Delibera entro settimana prossima o non ce la faremo"
- 12:00 PAZZA ITALIA, male BASTONI e BARELLA. Occhio a FRATTESI: ASSIST non banale e un MESSAGGIO a CHIVU
- 11:44 Sucic: "Ai Mondiali non ci penso, ho molti impegni tra Inter e Croazia. Modric? Con lui diventi doppiamente forte"
- 11:30 ESCLUSIVA VIDEO - Jovetic: "Inter e Napoli per lo Scudetto. La sconfitta col PSG? Stagione nuova. E con Sucic..."
- 11:16 TS - Inter U23, gioiello Topalovic: per il grande salto è solo questione di tempo
- 11:02 Qui Juventus - Stop Conceiçao: improbabile la sua presenza contro l'Inter
- 10:49 UFFICIALE - Van Dijk all'Inter, ma è per la femminile: l'olandese all'Inter fino al 2028
- 10:34 TS - Juve-Inter, Tudor pensa al rilancio di Vlahovic dal 1': il punto
- 10:20 UFFICIALE - Inter, nuovo accordo: Randstad Italia è Official HR & Staffing Partner del club
- 10:06 TS - David, il retroscena: i perché del no all'Inter e della scelta per la Juventus
- 09:52 Pagelle TS - Israele-Italia, brutto approccio per Barella. Tra gli interisti si salva solo Frattesi
- 09:38 TS - Bremer-Akanji, la sfida dei giganti: lo svizzero ha tre sedute prima di esordire con la Juve
- 09:24 TS - Difesa Inter, occhi su Koulierakis: prezzo e intenzioni dei nerazzurri tra gennaio e l'estate
- 09:10 Pagelle CdS - Bastoni il migliore in difesa. Dimarco, Barella e Frattesi: 6,5
- 08:56 Veron controcorrente: "Inter più avanti della Juve nonostante le critiche. Chivu? Contano qualità e personalità. E segnalo un ragazzo fortissimo"
- 08:42 Pagelle GdS - Dimarco prezioso. Ok Bastoni, Barella e Frattesi
- 08:28 GdS - Verso la Juve: da oggi tornano i nazionali. Lautaro e Thuram saranno gli ultimi
- 08:14 GdS - Calhanoglu in ritardo e ora rischia il posto: Sucic e Diouf scalpitano. E Chivu riflette...
- 08:00 Opta - Nazionale, secondo pokerissimo di fila: non era mai successo nella storia azzurra
- 00:50 Bergomi: "Scudetto, l'Inter parte dietro a Napoli e Juve. Sulle italiane in Champions..."
- 00:20 Croazia, il poker al Montenegro fa felice Dalić: "Più vicini al nostro obiettivo". Poi parla di Perisic
- 00:00 Nell'ora più buia
Lunedì 08 set
- 23:55 Sportske Novosti - Croazia-Montenegro, Sucic da 6,5 in pagella: "Tra i più attivi nel 1° tempo"
- 23:40 CAFA Nations Cup, l'Iran di Taremi beffato in finale dall'Uzbekistan: "Perdere non significa fallire"
- 23:26 Di Gennaro: "Se l'Inter perde contro la Juve potrebbe iniziare una mini crisi"
- 23:11 Bagatti: "Le squadre U23 non mi entusiasmano. I giovani possono crescere anche senza quel progetto"
- 22:57 Nazionale, Gattuso dopo il 5-4 con Israele: "Siamo dei pazzi, abbiamo preso gol assurdi. Ma non è una critica ai ragazzi"
- 22:43 Folle Italia a Debrecen: battuto 5-4 Israele dopo una partita rocambolesca. Autogol di Bastoni
- 22:39 InterNazionali - Akanji, altri 90' nel motore: tre punti e clean sheet con la Svizzera. Vince anche la Croazia di Sucic (fuori al 70')
- 22:22 EA FC 26, per il secondo anno consecutivo Lautaro è il miglior giocatore di Serie A: ecco l'overall
- 22:07 Matri: "Per lo scudetto dico Napoli, l'Inter ha fatto diversi cambiamenti dopo Inzaghi"
- 21:53 UEFA, riunione tra i 108 club qualificati alle prossime Coppe. Marchetti: "Collaborazione essenziale"
- 21:38 Anche Pellissier vota Lautaro: "Attaccante più completo della Serie A, si avvicina al mio modo di giocare"
- 21:24 videoZanetti incontra i tifosi che hanno scritto alla 'Posta del Capitano': "La mia storia all'Inter è anche la vostra"
- 21:10 Pallone d'Oro, la serata di gala a Parigi il 22 settembre: Ruud Gullit e Kate Scott saranno i cerimonieri
- 20:55 Pasta e pollo, dopo Dumfries ci 'casca' anche Heggem del Bologna: "Che shock al ristorante"
- 20:41 M. Orlando: "L'Inter deve rispondere dopo il ko contro l'Udinese. Chivu? Sotto esame anche lui"
- 20:27 Settore giovanile Inter, i risultati del week-end: pari pirotecnico dell'U-18, l'U17 a valanga sul Novara
- 20:12 Donati: "Ogni personaggio della squadra del Triplete mi ha lasciato qualcosa. Mou indimenticabile, a Materazzi devo tantissimo"
- 19:57 TyC Sports - Ecuador-Argentina, Scaloni ha deciso: Lautaro titolare
- 19:43 InterNazionali - Akanji e Sucic fanno il bis: i due nerazzurri titolari con le rispettive selezioni
- 19:30 Israele-Italia, Gattuso conferma quasi in blocco l'11 visto contro l'Estonia: tre interisti in campo dal 1'
- 19:28 L'Équipe - Francia-Islanda, Dembélé e Doué out: Thuram potrebbe far coppia con Mbappé nel 4-4-2 di Deschamps
- 19:14 Polonia, Zielinski: "Vi spiego l'assist a Lewandowski. Cento presenze con la Nazionale? Spero di arrivare a 150"
- 19:00 Rivivi la diretta! La SETTIMANA di JUVE-INTER, CHIVU sorprende? Dubbio COINCECAO. Il pre di ISRAELE-ITALIA
- 18:55 video'Quanto ha influito il futuro di Inzaghi sul finale di stagione negativo dell'Inter?' La risposta di Lautaro a France Football
- 18:41 Taibi: "Inter? Partito qualche processo, mi aspetto un segnale forte alla ripresa del campionato"
- 18:27 Flachi e gli attaccanti di Serie A: "Chi mi piace di più? Lautaro. Vi dico perché"
- 18:13 Niente ripartenza per Thiago Motta: il Bayer Leverkusen sceglie Kasper Hjulmand
- 17:59 Udinese, Nani torna sul colpo di San Siro: "Con l'Inter abbiamo fatto vedere voglia di lottare"
- 17:45 Napoli, brutte notizie per Conte: Rrahmani va ai box. Lesione al bicipite femorale per il kosovaro
- 17:30 Kairat Almaty, Sadybekov: "La Champions momento storico per noi e per tutto il Kazakistan"
- 17:15 Cameruccio, ex Security Manager dell'Inter: "Tra i miei compiti anche tutela e sicurezza dei calciatori"