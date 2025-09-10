Nel corso della sua ospitata negli studi di Sportitalia, Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha espresso nuovamente parole importanti per la stellina lariana Nico Paz: "Vale tanto adesso e in futuro ancora di più. L’ho pagato 6 milioni per il 50%. I numeri li fa chi vende ma noi non vendiamo Nico, abbiamo purtroppo una situazione sfavorevole con il Real Madrid e questo lo sappiamo ma di fatto rivendichiamo una grande intuizione, di Cesc e del suo collaboratore Dani Guindos che aveva già avuto il ragazzo".

Ludi aggiunge: "Non facciamo numeri, facciamo solo lavorare un ragazzo che ha un grande potenziale di miglioramento, dopodiché quello che può fare l’avete visto tutti. È un giocatore moderno, di grande tecnica e forza con discreta rifinitura, il gol con la Lazio ne è la prova. È un giocatore che ha gol nei piedi nelle gambe ha buoni tempi di inserimento ma li deve migliorare".