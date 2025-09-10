Giornata di rientri per l'Inter di Cristian Chivu che dopo aver riaccolto ieri i due olandesi Dumfries e De Vrij, Calhanoglu e Zielinski, ha ritrovato anche il resto della ciurma, eccezion fatta per capitan Lautaro. L'ultimo dei rientranti di oggi ad arrivare alla Pinetina è Marcus Thuram. L'attaccante francese, reduce dal rigore procurato alla sua Francia che gli ha anche fruttato gli elogi di Deschamps (LEGGI QUI), è arrivato poco fa ad Appiano Gentile, dove la squadra si sta già allenando in vista del derby d'Italia alle porte. Oltre al Tikus sono tornati oggi anche gli italiani reduci dalla doppia vittoria con Estonia e Israele, e Manuel Akanji al suo esordio al BPER Center.

Lautaro Martinez, che questa notte si è fatto fermare dall'Ecuador con la sua Argentina, invece dovrebbe rientrare tra domani e dopo domani.