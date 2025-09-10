Lautaro si rivedrà alla Pinetina solo domani e avrà a disposizione appena due allenamenti prima della Juve. Difficilmente Chivu rinuncerà al suo capitano nel match di sabato, ma va messo in preventivo un cambio a gara in corso. E allora - secondo il Corriere dello Sport - il tecnico romeno riflette sulle opzioni Bonny ed Esposito: il primo è rimasto a Milano in questa sosta, mentre il secondo è tornato ieri dal ritiro azzurro. Molto dipenderà anche dal punteggio al momento della sostituzione.

Un debutto di fuoco è quello che, invece, attende Akanji, già proiettato a giocare dal 1' nonostante quella di oggi sarà la sua prima seduta con i nuovi compagni. "L’idea di Chivu è quella di lanciarlo subito dall’inizio, contro la Juventus. Vero che sarebbe un debutto di fuoco, ma la sfida è molto delicata. Del resto, in questo momento, Bisseck offre meno garanzie: sta ancora recuperando la migliore condizione ed è reduce dal grave errore commesso con l’Udinese. L’esperienza e l’abitudine per certe sfide, invece, aiuterà Akanji a inserirsi più rapidamente - assicura il quotidiano romano -. L’obiettivo dello svizzero è chiaro: convincere l’Inter a farsi riscattare, versando nelle casse del City 15 milioni. In caso di scudetto e con il 50% delle gare disputate da titolare, sarà tutto automatico. Altrimenti, il giudice sarà il campo".