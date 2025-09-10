Nella serata di ieri San Siro ha ospitato la grande sfida tra FIFA Legends e UEFA Legends, capitanate dai presidenti Gianni Infantino e Aleksander Ceferin. Oggi il numero uno della FIFA - riporta TMW - ha proseguito il suo soggiorno a Milano portando avanti delle visite istituzionali. "Nel corso della mattinata il presidente della FIFA è infatti stato protagonista di tre incontri speciali, facendo visita alle sedi di Inter e Milan, come pure della Lega Calcio Serie A - si legge -. In via Ippolito Rosellini, si è intrattenuto con il presidente Ezio Simonelli e l’ad Luigi De Siervo".