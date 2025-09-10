L'Inter Women di Gianpiero Piovani si prepara a scendere in campo per un'altra sfida europea. Le nerazzurre affrontano fra qualche minuto la formazione scozzese dell'Hibernian di Edimburgo, nella gara d'andata del primo turno di qualificazione alla Women's Europa Cup. Il fischio d'inizio è in programma al KONAMI Football Centre alle ore 20:00.

Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 5 Andres, 24 Milinkovic, 4 Pleidrup; 22 Schough, 10 Magull, 27 Csiszar, 8 Vilhalmsdottir, 14 Robustellini; 7 Bugeja, 9 Polli.

In panchina: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 6 Santi, 13 Merlo, 16 Tomašević, 18 Glionna, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 33 Bartoli, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

HIBERNIAN (4-3-3): 1 Schumacher; 5 Papadopoulos, 31 Taylor, 4 Hunter, 3 Gibb; 6 Grant, 16 Notley, 27 Burchill; 9 Adams, 18 Livingstone, 10 McGovern

In panchina: 25 Armitage, 7 Boughton, 22 Doran-Barr, 24 Bowie Tegan, 29 Morrison.

Coach: Stewart Hall

Arbitro: Caroline Lanssens

