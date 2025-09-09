Piero Ausilio resta in surplace di fronte alla proposta da parte dell'Al-Hilal, il club della Saudi Pro League che lo vorrebbe come nuovo direttore sportivo ricomponendo il tandem con Simone Inzaghi. Stando agli ultimi aggiornamenti offerti da Matteo Moretto, non sono stati registrati cambiamenti di sorta nella situazione: "Non c'è una decisione finale da parte né di Ausilio né dell'Inter. L'Al-Hilal ha fatto la sua offerta e adesso aspetta la risposta di Ausilio, che potrebbe anche diventare uno dei direttori sportivi più longevi all'interno di un club. Ma gli arabi spingono e ora lui deve capire quale strada dovrà percorrere".