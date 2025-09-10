Continua la lotta alla pirateria, lotta che si fa sempre più serrata grazie alla collaborazione di DAZN, Lega Serie A e Sky Italia, titolari dei diritti TV delle partite di calcio. Le sopraccitate TV e piattaforme hanno formalmente avanzato all’Autorità giudiziaria competente la richiesta di ottenere i nomi degli utenti abbonati a IPTV illegale già sanzionati dalla Guardia di Finanza negli scorsi mesi così da poter avviare azioni risarcitorie nei confronti degli utenti illegali per i danni arrecati dalla fruizione di contenuti pirata.

"Guardare illegalmente contenuti mette a rischio chi lo fa e colpisce lo sport alle radici. Non è furbo. Non è gratis. Non è senza conseguenze. Un’azione risarcitoria, che può ammontare a diverse migliaia di euro, equivale a circa dieci anni di abbonamenti legali" ha detto il CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi. "Tifare dallo stadio o da casa in modo legale è una scelta sicura per chi guarda e l’unico modo per tenere vivo lo spettacolo che amiamo. Un sentito grazie alle forze dell’ordine ed a tutte le istituzioni per il loro lavoro".

Parole alle quali fanno da eco le dichiarazioni di Andrea Duilio, CEO di Sky Italia: "La lotta alla pirateria non riguarda soltanto chi gestisce le piattaforme illegali: anche chi sceglie di utilizzarle deve essere consapevole di compiere un vero e proprio furto, con conseguenze reali. Questi comportamenti illeciti non solo danneggiano i titolari dei diritti, ma minano interi settori economici e mettono a rischio il lavoro di tante persone. Solo una maggiore consapevolezza può contribuire a una svolta culturale che è ormai indispensabile".

"Si sta concretizzando quanto abbiamo sempre detto ovvero che 'chi sbaglia paga'. Da oggi, infatti, chi sceglie di vedere contenuti piratati, oltre a essere perseguito e multato dalla Guardia di Finanza, dovrà risarcire i licenziatari dei diritti sfruttati illegittimamente. Finalmente volge al termine l’epoca dell’impunità: il cerchio intorno ai pirati digitali si stringe di mese in mese attraverso un cambio di passo decisivo nella lotta alla pirateria" ha aggiunto l'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo.