Volato in Turchia, l'ex difensore dell'Inter, nonché ex vicecapitano, Milan Skriniar ha risposto ai colleghi di Milannews.it chiarendo le voci circolate negli scorsi mesi rispetto ad un suo possibile ritorno a Milano, sponda rossonera. Rumors che lo slovacco smentisce categoricamente: "Non ho mai avuto contatti con il club. Anche il mio agente non sapeva niente di questo. Io non ho mai parlato con il Milan" ha detto. Un chiarimento che non esclude però un ritorno in Italia come ammette lo stesso.

Ritorno in futuro in Serie A?

"Non c'è niente di impossibile. Mai dire mai. Vediamo quello che succede. Ho quattro anni di contratto al Fenerbahce e sono contento lì. La gente mi vuole bene e i tifosi sono meravigliosi. Ho buoni rapporti anche con il club. Ho ritrovato continuità e sono contento. Poi sono cresciuto a livello di performance e voglio continuare. Ho trent'anni, il tempo passa molto veloce. Poi nel mercato d'oggi tutti vogliono giocatore più giovani. Vediamo quello che succede ma io sono contentissimo a Istanbul e voglio ancora fare tante cose lì".

Più 'crazy' il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray o quello di Milano?

"Sappiamo che i tifosi in Turchia sono davvero pazzi. Fener-Gala è un grandissimo derby ma per i tifosi Fener-Trabzonspor per i tifosi è ancora più crazy. Ma San Siro come stadio, come storia e come tutto ti lascia sempre qualcosa in più. Ho giocato il derby in casa nostra solo in Coppa che è un po' diverso. Ma sono contento che ora posso finalmente giocare il derby di Istanbul in campionato".