Dopo le parole in zona mista, Carlos Augusto si ferma anche in postazione Sky Sport a margine della cerimonia di premiazione del San Siro Gentleman Fair Play. Queste le dichiarazioni dell'esterno brasiliano:

Con che spirito si riparte?

"Sappiamo che quello che è successo nell'ultima partita non è quello che volevamo. Siamo l'Inter, vogliamo vincere tutte le partite. Però questo è un gruppo che sa capire questi momenti; abbiamo una grande partita da giocare sabato e ci troviamo bene tra di noi e con lo staff. Abbiamo lavorato molto in settimana tra quelli che erano in Nazionale e quelli rimasti, faremo una grande partita sabato".

Con la Juve è già uno scontro diretto, può essere già considerata una sfida Scudetto? E come ve la aspettate?

"Sappiamo che siamo solo alla terza giornata, ma se vinci l'animo della squadra si alza. È bello vincere le partite importanti, faremo di tutto perché succeda".

Cos'è cambiato tra la gestione Inzaghi e quella di Chivu?

"Ci sono tante cose diverse, dico l'intensità. A Chivu piace lavorare tanto durante la settimana in allenamento, a me piace questo tipo di lavoro. Ogni partita è diversa, ma allenatore e staff sono bravi e faranno bene. Il nostro gruppo sa capire quello che vuole il mister e sono certo che faremo bene".

Vorresti giocare di più?

"Tutti i calciatori lo vogliono, ma abbiamo una rosa ampia con calciatori forti. Io lavoro per aiutare l'Inter al massimo".