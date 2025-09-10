Daniele Orsato racconta a La Repubblica della sua nuova esperienza come designatore della Can C e dell'implemento del Football Video Support. "Le squadre intervengono in modo diretto, a differenza del Var, in cui da Lissone guardano tutto al video e se necessario informano l’arbitro di un chiaro ed evidente errore. Come c’è nel volley, nel basket e in altri sport. Deve essere un elemento di collaborazione: la speranza è che l’allenatore, piuttosto che protestare animatamente, si prenda un momento per decidere se chiedere o meno la revisione".

"Il Fvs può essere esportato in serie A? Non sta a me dirlo - risponde Orsato -. Faremo del nostro meglio per valorizzarlo, Collina (il capo degli arbitri della Fifa) ci monitora attentamente".